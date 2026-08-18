martes, 18 de agosto de 2026

Allanamientos en el B° Dr. Montaña: Secuestraron dosis de cocaína, marihuana y elementos de dudosa procedencia, hay dos demorados

En la mañana de hoy 18-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Decimocuarta urbana en colaboración de la unidad fiscal interviniente, en el marco de una investigación por un supuesto robo simple, con la cooperación de distintas unidades policiales, diligenciaron cinco órdenes de allanamiento en distintos domicilios del Barrio Doctor Montaña de esta ciudad. Como resultado de las mismas, dos hombres fueron demorados, presuntamente vinculados al hecho que se investiga, además secuestraron dosis de cocaína, marihuana y otras de dudosa procedencia.

En el diligenciamiento de los mismos hallaron elementos de dudosa procedencia como ser herramientas varias, equipo de audio, teléfonos celulares, entre otros y, con intervención del personal especializado de la División Canes, se detectó además la presencia de sustancias estupefacientes, ante lo cual, personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas realizó las pruebas de orientación correspondientes, que arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana, distribuidos en envoltorios. Así mismo procedieron a la demora dos sujetos mayores de edad, de alias “gitanito” y “nico rubio”, quienes presuntamente tendrían vinculación con el hecho que se investiga.

Del despliegue participaron efectivos de la Dirección general de Seguridad y prevención del delito, seguridad metropolitana, Dirección de drogas peligrosas y crimen organizado, división anti arrebato, división GTO, División Infantería, División Canes, GRIM V, y de distintas Comisarías.

Los procedimientos fueron desarrollados con intervención de la autoridad judicial interviniente, quedando los demorados y los elementos secuestrados a disposición de la Justicia, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.