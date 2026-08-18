Allanamientos en el B° Dr. Montaña: Secuestraron dosis de cocaína, marihuana y elementos de dudosa procedencia, hay dos demorados

En el diligenciamiento de los
mismos hallaron elementos de dudosa procedencia como ser herramientas varias,
equipo de audio, teléfonos celulares, entre otros y, con intervención del
personal especializado de la División Canes, se detectó además la presencia de
sustancias estupefacientes, ante lo cual, personal de la Dirección General de
Drogas Peligrosas realizó las pruebas de orientación correspondientes, que
arrojaron resultado positivo para cocaína y marihuana, distribuidos en
envoltorios. Así mismo procedieron a la demora dos sujetos mayores de edad, de
alias “gitanito” y “nico rubio”, quienes presuntamente tendrían vinculación con
el hecho que se investiga.
Del despliegue participaron
efectivos de la Dirección general de Seguridad y prevención del delito,
seguridad metropolitana, Dirección de drogas peligrosas y crimen organizado,
división anti arrebato, división GTO, División Infantería, División Canes, GRIM
V, y de distintas Comisarías.
Los procedimientos fueron desarrollados con intervención de la autoridad judicial interviniente, quedando los demorados y los elementos secuestrados a disposición de la Justicia, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor que corresponden.