Cuatro detenidos, varios demorados, armas, motos y elementos recuperados durante la Fiesta del Dorado en Paso de la Patria

Asimismo, como resultado del operativo, se procedió al secuestro preventivo de 28 motocicletas por distintas infracciones y/o irregularidades, mientras que 21 personas fueron demoradas por diferentes circunstancias.
El dispositivo contó con la participación de efectivos de las Comisarías distrito Primera y Segunda de Paso de la Patria, Divisiones de Investigaciones de dichas dependencias, personal de la Unidad Regional I San Luis del Palmar y del Grupo de Tareas Operacionales (GTO), quienes realizaron tareas preventivas y de seguridad en los distintos sectores afectados al evento y de dicha localidad.
Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en las citadas comisarías se prosigue con los tramites de cada caso.