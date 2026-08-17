lunes, 17 de agosto de 2026

Cuatro detenidos, varios demorados, armas, motos y elementos recuperados durante la Fiesta del Dorado en Paso de la Patria

En el marco del dispositivo especial de seguridad implementado en Paso de la Patria con motivo de una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Pesca del Dorado, durante los últimos tres días se concretaron distintos procedimientos. Entre ellos, se registraron cuatro aprehensiones vinculadas a la sustracción de una cartera y un teléfono celular, ambos elementos recuperados, como así también la aprehensión de dos hombres que fueron sorprendidos portando armas de fuego, un calibre .32 largo y otro calibre .22, procediéndose al secuestro de las mismas.

Asimismo, como resultado del operativo, se procedió al secuestro preventivo de 28 motocicletas por distintas infracciones y/o irregularidades, mientras que 21 personas fueron demoradas por diferentes circunstancias.

El dispositivo contó con la participación de efectivos de las Comisarías distrito Primera y Segunda de Paso de la Patria, Divisiones de Investigaciones de dichas dependencias, personal de la Unidad Regional I San Luis del Palmar y del Grupo de Tareas Operacionales (GTO), quienes realizaron tareas preventivas y de seguridad en los distintos sectores afectados al evento y de dicha localidad.

Las personas junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, en tanto, en las citadas comisarías se prosigue con los tramites de cada caso.