domingo, 16 de agosto de 2026

Paso de la Patria: La policía secuestró marihuana tras un procedimiento de prevención

Efectivos policiales de la Brigada de Investigaciones de la Comisaría Segunda de Paso de la Patria, en el marco de tareas de prevención y control desplegadas en distintos sectores de esa localidad, procedieron al secuestro de sustancia vegetal que posteriormente arrojó resultado positivo para marihuana.

El procedimiento se concretó en la jornada de ayer, cuando los efectivos en inmediaciones de las calles Yapeyú y Belgrano intentaron identificar a dos personas que se desplazaban a bordo de una motocicleta, y al notar la presencia policial se dieron a la fuga arrojando una bolsa, por lo que, al verificar su contenido, los efectivos hallaron en el interior un envoltorio que contenía una sustancia vegetal de características similares a Cannabis sativa.

Por tal motivo se solicitó la colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, quienes tras realizar el correspondiente test orientativo, se determinó que la sustancia arrojó resultado positivo para marihuana.

La sustancia secuestrada quedó a disposición de la autoridad judicial competente, mientras en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor.