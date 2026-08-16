Paso de la Patria: La policía secuestró marihuana tras un procedimiento de prevención

El procedimiento se concretó en
la jornada de ayer, cuando los efectivos en inmediaciones de las calles Yapeyú
y Belgrano intentaron identificar a dos personas que se desplazaban a bordo de
una motocicleta, y al notar la presencia policial se dieron a la fuga arrojando
una bolsa, por lo que, al verificar su contenido, los efectivos hallaron en el
interior un envoltorio que contenía una sustancia vegetal de características
similares a Cannabis sativa.
Por tal motivo se solicitó la
colaboración de personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen
Organizado, quienes tras realizar el correspondiente test orientativo, se
determinó que la sustancia arrojó resultado positivo para marihuana.
La sustancia secuestrada quedó a
disposición de la autoridad judicial competente, mientras en la citada
dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor.