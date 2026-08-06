jueves, 6 de agosto de 2026

Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento detienen a un hombre buscado por la Justicia

En la siesta de ayer 05-08-26, efectivos de la División de Investigación Criminal de Curuzú Cuatiá, en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesto robo calificado por escalamiento-, en colaboración con la Unidad Fiscal de investigaciones, diligenciaron una orden de allanamiento y detuvieron a un hombre quien presuntamente guardaría relación con el hecho.

Según la información preliminar obtenida, el pasado 29-07-26 un adulto mayor de 80 años, resulto víctima de un hecho delictivo, ante lo cual, los efectivos junto a otras áreas de la institución, realizaron una paciente e intensa tarea investigativa que derivo en el diligenciamiento de órdenes judiciales, demoras y otros procedimientos, donde siete personas fueron detenidas y se secuestraron varias cosas.    

Posteriormente y continuando con la línea investigativa, efectivos de la D.I.C., diligenciando el mandato judicial, lograron la detención de un hombre -de 52 años de edad-, presuntamente vinculado al hecho y quien era buscado por la justicia, además, secuestraron -dinero en efectivo y un teléfono celular-.        

Al respecto, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.