Curuzú Cuatiá: Tras allanamiento detienen a un hombre buscado por la Justicia

Según la información preliminar
obtenida, el pasado 29-07-26 un adulto mayor de 80 años, resulto víctima de un
hecho delictivo, ante lo cual, los efectivos junto a otras áreas de la
institución, realizaron una paciente e intensa tarea investigativa que derivo
en el diligenciamiento de órdenes judiciales, demoras y otros procedimientos,
donde siete personas fueron detenidas y se secuestraron varias cosas.
Posteriormente y continuando con
la línea investigativa, efectivos de la D.I.C., diligenciando el mandato
judicial, lograron la detención de un hombre -de 52 años de edad-,
presuntamente vinculado al hecho y quien era buscado por la justicia, además,
secuestraron -dinero en efectivo y un teléfono celular-.
Al respecto, el detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.