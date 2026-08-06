jueves, 6 de agosto de 2026

La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado y un arma de fuego secuestrada

En la jornada de ayer 05-08-26, Efectivos policiales del Destacamento San Marcos en colaboración con sus pares de la Comisaria 7º Urbana, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras un rápido y eficaz accionar, recuperaron una motocicleta recientemente sustraída, y aprehendieron al presunto autor y en poder del mismo secuestraron un arma de fuego presumiblemente la utilizada para cometer el ilícito, como así también, el vehículo en que se movilizaba.

El procedimiento se concretó, en horas del mediodía, en inmediaciones de la Av. Pio XXII, momento en que los funcionarios se encontraban realizando sus labores de prevención, donde divisaron a un hombre desplazándose en una motocicleta de similares características a la denunciada como sustraída, acompañado de otra persona, en un segundo rodado, por lo que tras notar la presencia policial, emprenden su huida, realizando un persecución controlada, logrando aprehender a un hombre de -30 años de edad-, el cual estaría presuntamente sindicado como supuesto autor del hecho y recuperar una motocicleta -marca honda biz 125cc.- en la cual se movilizaba, y fuera la denunciada como sustraída recientemente, además, lograron secuestrar preventivamente, un arma de fuego – tipo revolver calibre 22mm.

En tanto, el otro sujeto logra emprender su huida a pie por los pasillos de la zona, dejando abandonada una motocicleta -marca mondial-, presumiblemente utilizadas para cometer el ilícito, la cual también fue secuestrada preventivamente.

El aprehendido y lo secuestrado fueron puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.