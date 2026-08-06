La Policía recuperó una moto robada, hay un demorado y un arma de fuego secuestrada

El procedimiento se concretó, en
horas del mediodía, en inmediaciones de la Av. Pio XXII, momento en que los
funcionarios se encontraban realizando sus labores de prevención, donde
divisaron a un hombre desplazándose en una motocicleta de similares características
a la denunciada como sustraída, acompañado de otra persona, en un segundo
rodado, por lo que tras notar la presencia policial, emprenden su huida,
realizando un persecución controlada, logrando aprehender a un hombre de -30
años de edad-, el cual estaría presuntamente sindicado como supuesto autor del
hecho y recuperar una motocicleta -marca honda biz 125cc.- en la cual se
movilizaba, y fuera la denunciada como sustraída recientemente, además,
lograron secuestrar preventivamente, un arma de fuego – tipo revolver calibre
22mm.
En tanto, el otro sujeto logra
emprender su huida a pie por los pasillos de la zona, dejando abandonada una
motocicleta -marca mondial-, presumiblemente utilizadas para cometer el
ilícito, la cual también fue secuestrada preventivamente.
El aprehendido y lo secuestrado fueron puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.