miércoles, 26 de agosto de 2026

Demoran a un hombre por merodeo y secuestran elementos de dudosa procedencia

En la noche del domingo 23-08-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº4 -G.R.I.M. 4-, mientras realizaban recorridas de prevención por distintos sectores de su jurisdicción asignada, procedieron a la demora de un hombre que tenía en su poder elementos de dudosa procedencia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas preventivas por inmediaciones de las calles Zaragoza y Málaga observaron a un sujeto que se encontraría observando una motocicleta estacionada en la vía pública, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un joven de 24 años, quien no pudo justificar su presencia en el lugar y además llevaba consigo cuatro llaves de distintos modelos de motocicletas, y una pinza, elementos no supo justificar fehacientemente su tenencia.

Ante esta situación, se procedió a su demora del joven y al secuestro preventivo de dichos elementos, siendo posteriormente trasladados hasta la Comisaría Novena Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor.