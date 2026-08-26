Demoran a un hombre por merodeo y secuestran elementos de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó
alrededor de las 20:00 horas, cuando personal policial que realizaba recorridas
preventivas por inmediaciones de las calles Zaragoza y Málaga observaron a un
sujeto que se encontraría observando una motocicleta estacionada en la vía
pública, por lo que procedieron a su identificación, tratándose de un joven de
24 años, quien no pudo justificar su presencia en el lugar y además llevaba
consigo cuatro llaves de distintos modelos de motocicletas, y una pinza,
elementos no supo justificar fehacientemente su tenencia.
Ante esta situación, se procedió a su demora del joven y al secuestro preventivo de dichos elementos, siendo posteriormente trasladados hasta la Comisaría Novena Urbana, donde se continúan con las diligencias de rigor.