miércoles, 26 de agosto de 2026

Allanamiento en Santo Tomé: La Policía secuestró un arma de fuego y cartuchos, hay un demorado

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Santo tomé, en colaboración a la Unidad Fiscal interviniente, luego de tomar conocimiento de un hecho delictivo, realizaron diversas tareas investigativas, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron varias cosas y detuvieron a un hombre presuntamente vinculado al hecho.

Según la información obtenida por los citados efectivos, el hecho habría ocurrido en la zona rural de la citada localidad, donde un hombre habría denunciado que su mascota -perro- habría sido herido por un arma de fuego, perdiendo la vida posteriormente, por lo que, de manera inmediata, se iniciaron las investigaciones al respecto que derivaron en diligenciamiento de una orden de allanamiento.

El oficio judicial fue realizado en una vivienda de esa sección, donde bajo las formalidades legales, los efectivos procedieron al secuestro de una escopeta -calibre 16- y cartuchos -calibre 12 y 16-, además, detuvieron a un hombre mayor de edad, quien estaría presuntamente vinculado al hecho que se investiga.

El detenido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada unidad, donde se prosiguieron con las diligencias correspondientes.