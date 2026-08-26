Allanamiento en Santo Tomé: La Policía secuestró un arma de fuego y cartuchos, hay un demorado

Según la información obtenida por
los citados efectivos, el hecho habría ocurrido en la zona rural de la citada
localidad, donde un hombre habría denunciado que su mascota -perro- habría sido
herido por un arma de fuego, perdiendo la vida posteriormente, por lo que, de
manera inmediata, se iniciaron las investigaciones al respecto que derivaron en
diligenciamiento de una orden de allanamiento.
El oficio judicial fue realizado
en una vivienda de esa sección, donde bajo las formalidades legales, los
efectivos procedieron al secuestro de una escopeta -calibre 16- y cartuchos
-calibre 12 y 16-, además, detuvieron a un hombre mayor de edad, quien estaría
presuntamente vinculado al hecho que se investiga.
El detenido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada unidad, donde se prosiguieron con las diligencias correspondientes.