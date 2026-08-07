viernes, 7 de agosto de 2026

Demoran a un hombre que intentó robar en una escuela

En la madrugada de hoy 07-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Séptima Urbana, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, tras ser alertados por el Sistema Integral de Seguridad -S.I.S. 911-, en un rápido y eficaz accionar, lograron aprehender a un hombre circunstancias en que aparentemente se encontraba cometiendo un hecho delictivo.   

El procedimiento fue realizado alrededor de las 04:30 horas, cuando el personal recibe la alerta radial acerca de una presunto hecho delictivo en un establecimiento escolar ubicado por Avenida La Paz y calle Santa Cruz, por lo que, de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde divisaron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien entre sus pertenencias llevaba partes de caños de cobre y cables, los cuales, presuntamente habrían sido sustraídos de los aires acondicionados, por lo que, se procedió a la aprehensión del mismo y al secuestro de lo hallado.

Al respecto, el aprehendido fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.