Demoran a un hombre que intentó robar en una escuela

El procedimiento fue realizado alrededor de las
04:30 horas, cuando el personal recibe la alerta radial acerca de una presunto
hecho delictivo en un establecimiento escolar ubicado por Avenida La Paz y
calle Santa Cruz, por lo que, de manera inmediata se dirigieron al lugar, donde
divisaron e identificaron a un hombre mayor de edad, quien entre sus
pertenencias llevaba partes de caños de cobre y cables, los cuales,
presuntamente habrían sido sustraídos de los aires acondicionados, por lo que,
se procedió a la aprehensión del mismo y al secuestro de lo hallado.
Al respecto, el aprehendido fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
prosiguieron con los tramites de rigor.