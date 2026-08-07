Eficaz labor investigativa permitió recuperar una motocicleta robada

Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal en el marco de un legajo judicial que se investiga por -supuesto robo agravado- con la intervención de la Unidad Fiscal interviniente, tras realizar diversas labores de investigación, lograron recuperar una motocicleta presuntamente vinculada al hecho.
El procedimiento se concretó cuando los
efectivos se encontraban de recorridas por calle Hortensio Quijano, donde
observaron a una persona a bordo de una motocicleta – marca Honda Wave 110cc.
con similares características a la denunciada como sustraída, quien, al notar
la presencia policial, abandono el rodado en la vía pública logrando huir por
las inmediaciones, procediendo al secuestro del motociclo.
Posteriormente, lo recuperado fue puesto a
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
continuaron con los tramites de rigor.