miércoles, 26 de agosto de 2026

Terminó preso tras robar elementos de un auto estacionado

En la madrugada de hoy 26-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda Urbana, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, lograron aprehender a un hombre que habría sustraído elementos del interior de un vehículo estacionado.

El procedimiento se registró alrededor de las 01:30 horas, cuando los uniformados  fueron alertados a través del Sistema Integral  de Seguridad 911 sobre un sujeto que habría ocasionado daños en la luneta de un automóvil estacionado en inmediaciones de calle Guastavino Nº2000 de esta ciudad, por ello, ante esta situación, se dirigieron al lugar y logró a la aprehensión e identificación del mismo, tratándose de un hombre de 25 años, quien tenía en su poder diversos elementos como ser: un kit de asado en maletín, un parlante JBL FLIP 4 con su caja, un kit de emergencia para vehículo, una conservadora y un gato hidráulico. los cuales fueron secuestrados.

El aprehendido junto a los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continuándose con las diligencias de rigor.