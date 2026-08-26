Terminó preso tras robar elementos de un auto estacionado

El procedimiento se registró
alrededor de las 01:30 horas, cuando los uniformados fueron alertados a través del Sistema
Integral de Seguridad 911 sobre un
sujeto que habría ocasionado daños en la luneta de un automóvil estacionado en
inmediaciones de calle Guastavino Nº2000 de esta ciudad, por ello, ante esta
situación, se dirigieron al lugar y logró a la aprehensión e identificación del
mismo, tratándose de un hombre de 25 años, quien tenía en su poder diversos
elementos como ser: un kit de asado en maletín, un parlante JBL FLIP 4 con su
caja, un kit de emergencia para vehículo, una conservadora y un gato
hidráulico. los cuales fueron secuestrados.
El aprehendido junto a los
elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial en
turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se
continuándose con las diligencias de rigor.