El Banco de Corrientes celebra la niñez a lo grande: hasta 30% de descuento y 3 cuotas sin interés

La entidad financiera correntina
apuesta una vez más por impulsar el consumo en esta fecha especial con la
promoción “Celebremos la niñez a lo grande” durante este fin de semana. Del 14
al 16 de agosto llega la promoción por el Día de la Niñez, que ofrece hasta 30%
de reintegro y financiaciones de hasta 3 cuotas sin interés en comercios
adheridos con tarjetas de crédito Visa y Mastercard, con tope reintegro.
Además, se incorpora una promo para compras desde Tienda MÁSBanCo, con tarjetas
de crédito Visa y exclusivamente desde la billetera MÁS BanCo MODO: se
bonificará hasta el 15% sin tope en hasta 12 cuotas sin interés. De esta manera, el beneficio principal ofrece
hasta un 30% de reintegro y hasta 3 cuotas sin interés con tarjetas Visa y
Mastercard, para compras en comercios adheridos con tope de $45.000. Durante
los días mencionados, los clientes también contarán con una promoción extra en
Tienda Más BanCo que brindará hasta un 15% de reintegro sin tope exclusivo para
compras con tarjeta de crédito Visa a través de Más BanCo MODO, y hasta 12
cuotas sin interés. El porcentaje de reintegro se reflejará de la siguiente
manera: 10% en el resumen de tarjeta de crédito y 5% como cashback. De esta
manera, la banca correntina apuesta una vez más a brindar beneficios e
importantes descuentos a sus clientes, esta vez durante el fin de semana largo
del 14 al 16 de agosto, impulsando el consumo de las familias y dinamizando la
economía. Los comercios que comprenden está promoción están vinculados a rubros
que incluyen jugueterías, librerías, indumentaria, calzado y regalería.
Las bases, condiciones y comercios adheridos pueden conocerse en www.promosdelbanco.com