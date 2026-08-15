El Banco de Corrientes lanzó "Corrientes Potencia: Ganadería", una herramienta histórica para impulsar la producción con el apoyo del Gobierno Provincial

La línea de Retención de Vientres fue diseñada para promover el crecimiento del rodeo provincial mediante el financiamiento de hembras destinadas a la reproducción. Permite financiar hasta el 25% del stock de hembras declarado, con plazos de hasta 36 meses y seis meses de gracia para el pago del capital.
La tasa de esta línea es de TAMAR + 8 puntos, con el beneficio del subsidio provincial de hasta 10 puntos, lo que se traduce en una tasa final estimada cercana al 21% anual.
Se trata de una herramienta estratégica para incrementar la capacidad productiva de los establecimientos ganaderos y fortalecer el crecimiento sostenido del sector a mediano y largo plazo.
La tercera herramienta está orientada al desarrollo de infraestructura rural, financiando obras e inversiones que generan mejoras permanentes en los establecimientos. La línea permite financiar hasta el 70% de la inversión destinada a alambrados, corrales, instalaciones ganaderas, aguadas y otras mejoras productivas, con plazos de hasta 48 meses y seis meses de gracia. Además, contempla la posibilidad de realizar desembolsos parciales de acuerdo con el avance de obra, optimizando la administración financiera de cada proyecto.
La financiación se otorga a una tasa de TAMAR + 7 puntos, que, gracias al aporte del Gobierno provincial, puede reducirse hasta alcanzar una tasa final estimada del 21% anual, constituyéndose en una herramienta clave para modernizar y ampliar la infraestructura productiva del campo correntino.
BENEFICIOS ADICIONALES
Las tres líneas comparten condiciones especialmente diseñadas para la realidad productiva del sector: hasta6 meses de gracia para el pago de capital; garantías flexibles, incluyendo prenda sobre ganado a satisfacción del Banco; financiamiento alineado con los ciclos productivos del campo; acceso para personas humanas y jurídicas vinculadas a la actividad ganadera, además del subsidio provincial de hasta 10 puntos porcentuales de tasa.
Desde el Banco de Corrientes destacaron que la iniciativa refleja el compromiso de la entidad con el desarrollo económico provincial y el fortalecimiento de las actividades productivas que generan empleo, inversión y arraigo en todo el territorio.
Con el lanzamiento de "Corrientes Potencia: Ganadería", el Gobierno de Corrientes y el Banco de Corrientes ponen a disposición del sector una de las herramientas financieras más competitivas del mercado, impulsando inversiones que permitirán aumentar la producción, mejorar la productividad y consolidar el crecimiento de la ganadería correntina en los próximos años.