Finalizó con éxito el Operativo Policial implementado durante las Fiestas Patronales de San Luis del Palmar

Desde el Ministerio de Seguridad, conjuntamente con la Subsecretaria de Seguridad y la Policía de la Provincia de Corrientes, a través de la Dirección de Planeamiento y Operaciones de la Policía; la Dirección General de Coordinación e Interior; la Unidad Regional I° San Luis del Palmar; Comisarias que le Dependen, la Dirección General de Seguridad Vial, de la Dirección de grupos especiales; se desarrolló con total éxito un importante operativo de seguridad, en el marco de las celebraciones con motivo de las fiestas patronales en honor a “San Luis Rey de Francia” San Luis del Palmar – Corrientes, en dicha localidad, que se llevó a cabo desde el 21 de agosto, teniendo el 24 y 25 de agosto concentrada principalmente su actividad; con una masiva concurrencia de feligreses, que llegaron a dicha localidad por distintos medios (vehículos, motocicletas, a caballo, de a pie, etc.).
Este Plan de Seguridad, finalizó con total normalidad, esto incluyó la coordinación de actividades con los organizadores, otras fuerzas de seguridad y autoridades municipales, entre otras.