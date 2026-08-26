La policía demoró a un hombre por merodeo

En la mañana del lunes 24-08-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, en tareas de prevención de ilícitos que se realizan en distintos sectores de su jurisdicción asignada, demoraron a un hombre que se encontraba aparentemente merodeando.
El procedimiento se concretó alrededor de las
11:30 horas, cuando el personal policial se encontraba realizando recorridas
preventivas en inmediaciones de las calles Hawai y Las Piedras observaron a una
persona que se encontraba mirando detenidamente los vehículos y domicilios del
sector, situación que habría generado intranquilidad entre los vecinos, por lo
que procedieron a su identificación, tratándose de un hombre de 29 años de
edad, quien no pudo justificar fehacientemente su presencia en el lugar.
Por tal motivo, se procedió a su demora y
posterior traslado hasta la Comisaría Octava Urbana, donde se continúan con los
trámites de rigor.