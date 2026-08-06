La Banda de Música de la Policía de Corrientes compartió una retreta musical en la Peatonal Junin

En la tarde de ayer 06-08-26, en la Plaza Vera de la Ciudad de Corrientes, la Banda de Música de la Policía de Corrientes brindó una retreta musical, en el marco del programa organizado por el 55° Aniversario de la Policía de la Provincia de Corrientes.
La presentación contó con un
importante número de vecinos y familias que disfrutaron de un variado
repertorio musical, generando un espacio de encuentro y acercamiento entre la
Institución Policial y la sociedad.
Durante la actividad estuvo
presente la Subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter, Directores
Generales integrantes del Estado Mayor Policial, jefes de dependencias,
personal superior y sub alterno en actividad y en situación de retiro, cadetes
de la Escuela de Policía “Gral. José Francisco de San Martin”, demás
autoridades e invitados.
Esta propuesta forma parte de las distintas actividades previstas, reafirmando el compromiso de la Policía de Corrientes de fortalecer el vínculo con la comunidad a través de acciones culturales y de integración comunitaria.