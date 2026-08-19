La Policía demoró a tres personas en diferentes procedimientos

El primero de los procedimientos
lo realizaron cerca de las 23.00horas, cuando en inmediaciones de calle IV
Centenario y calle Ibera de esta ciudad, demoraron a dos sujetos en razón que
se encontraban observando las casas, dando intranquilidad a los vecinos, los
cuales tras ser identificados resultaron ser de 26 y 39 años de edad, quienes
no supieron justificar su permanencia en el lugar, ni acreditar identidad.
De igual forma, alrededor de las
01.00 horas, en intersección de calles Ibera y Pasaje 2 de abril, demoraron a
un sujeto de 21 años que se encontraba merodeando, quien al ser abordado no
supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.
Los demorados fueron trasladados
a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.