miércoles, 19 de agosto de 2026

La Policía demoró a tres personas en diferentes procedimientos

En horas de la noche de ayer y madrugada de hoy 19-08-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en diferentes procedimientos realizados, demoraron a tres personas.

El primero de los procedimientos lo realizaron cerca de las 23.00horas, cuando en inmediaciones de calle IV Centenario y calle Ibera de esta ciudad, demoraron a dos sujetos en razón que se encontraban observando las casas, dando intranquilidad a los vecinos, los cuales tras ser identificados resultaron ser de 26 y 39 años de edad, quienes no supieron justificar su permanencia en el lugar, ni acreditar identidad.

De igual forma, alrededor de las 01.00 horas, en intersección de calles Ibera y Pasaje 2 de abril, demoraron a un sujeto de 21 años que se encontraba merodeando, quien al ser abordado no supo justificar su accionar ni presencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados a la Comisaría séptima urbana, donde se prosigue con los tramites de cada caso.