miércoles, 26 de agosto de 2026

La Policía demoró a un joven y secuestró una moto sin documentaciones

En la tarde del lunes 24-08-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, en tareas de prevención de ilícitos, demoraron a un joven y secuestraron una motocicleta.

El procedimiento se concretó alrededor de las 19:00 horas, cuando efectivos que se encontraban en recorridas preventivas en inmediaciones de calle Las Piedras y avenida Cazadores Correntinos observaron a una persona que se desplazaba a bordo de una motocicleta -marca Honda  modelo Wave 110 c.c.- realizando maniobras peligrosas, por ello ante esta situación, procedieron a detener su marcha e identificarlo, tratándose de un joven de 16 años, quien no contaba con la documentación que acreditara la propiedad del rodado.

Por tal motivo, se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta, y a la demora del joven, siendo trasladados hasta la Comisaría Octava Urbana, donde se continúan con los trámites administrativos y de rigor.