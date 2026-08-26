La Policía demoró a un joven y secuestró una moto sin documentaciones

El procedimiento se concretó alrededor de las
19:00 horas, cuando efectivos que se encontraban en recorridas preventivas en
inmediaciones de calle Las Piedras y avenida Cazadores Correntinos observaron a
una persona que se desplazaba a bordo de una motocicleta -marca Honda modelo Wave 110 c.c.- realizando maniobras
peligrosas, por ello ante esta situación, procedieron a detener su marcha e
identificarlo, tratándose de un joven de 16 años, quien no contaba con la documentación
que acreditara la propiedad del rodado.
Por tal motivo, se procedió al secuestro
preventivo de la motocicleta, y a la demora del joven, siendo trasladados hasta
la Comisaría Octava Urbana, donde se continúan con los trámites administrativos
y de rigor.