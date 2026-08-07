La Policía recuperó dos motocicletas robadas y aprehendió a dos personas

El procedimiento se concretó, pasadas las
01:00horas, en inmediaciones de calle Medrano, cuando los funcionarios se
encontraban realizando sus labores de prevención, donde fueron alertados
mediante el Sistema Integral de Seguridad -SIS 911- sobre la sustracción de una
motocicleta -marca honda Wave 110cc.-, por lo que, tras realizar recorridas en
zona de calle Medrano, divisaron a cuatro personas, desplazándose en dos
motocicletas y trasladando a su lado un tercer rodado de similares
características a la denunciada como sustraída, quienes, al notar la presencia
policial, emprenden su huida, abandonando la motocicleta -honda Wave- en la vía
pública, ante lo cual y tras una persecución controlada, en inmediaciones de
las calles Medrano y Nicaragua, abandonaron una segunda motocicleta -marca
honda Wave 110cc.- mientras sus ocupantes emprendieron su huida a pie en los
pasillos aledaños, en cuanto al tercer rodado, una motocicleta -marca honda
Titan 150cc.- fue interceptada en inmediaciones de calle Medrano y Suecia,
logrando posteriormente la demora de dos jóvenes – de 19 y un menor de edad-
sindicados como los supuestos autores del hecho.
Al respecto, tras las primeras averiguaciones,
ambas motocicletas -de marca honda wave- habrían sido como denunciadas
recientemente.
Los demorados y los rodados secuestrados fueron
puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde
se continuaron con los tramites de rigor.