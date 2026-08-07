viernes, 7 de agosto de 2026

La Policía recuperó dos motocicletas robadas y aprehendió a dos personas

En la madrugada de ayer 06-08-26, efectivos policiales de la Comisaria 13º Urbana, junto a sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Motorizada-, momentos en que realizaban sus labores de prevención, tras un rápido y eficaz accionar, recuperaron dos motocicletas recientemente sustraídas y demoraron a los presuntos autores.

El procedimiento se concretó, pasadas las 01:00horas, en inmediaciones de calle Medrano, cuando los funcionarios se encontraban realizando sus labores de prevención, donde fueron alertados mediante el Sistema Integral de Seguridad -SIS 911- sobre la sustracción de una motocicleta -marca honda Wave 110cc.-, por lo que, tras realizar recorridas en zona de calle Medrano, divisaron a cuatro personas, desplazándose en dos motocicletas y trasladando a su lado un tercer rodado de similares características a la denunciada como sustraída, quienes, al notar la presencia policial, emprenden su huida, abandonando la motocicleta -honda Wave- en la vía pública, ante lo cual y tras una persecución controlada, en inmediaciones de las calles Medrano y Nicaragua, abandonaron una segunda motocicleta -marca honda Wave 110cc.- mientras sus ocupantes emprendieron su huida a pie en los pasillos aledaños, en cuanto al tercer rodado, una motocicleta -marca honda Titan 150cc.- fue interceptada en inmediaciones de calle Medrano y Suecia, logrando posteriormente la demora de dos jóvenes – de 19 y un menor de edad- sindicados como los supuestos autores del hecho.

Al respecto, tras las primeras averiguaciones, ambas motocicletas -de marca honda wave- habrían sido como denunciadas recientemente.

Los demorados y los rodados secuestrados fueron puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.