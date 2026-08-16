La policía recuperó hierros recientemente sustraídos

El procedimiento se concretó ayer
15-08-26, alrededor de las 03:30 horas, cuando personal policial que realizaba
tareas de prevención en inmediaciones del Barrio 3 de Abril, observaron
distintos rastros sobre la calle que indicaban que elementos de hierro estaban
siendo trasladados hacia un descampado, por ello ante esta situación, los
efectivos ingresaron al lugar y, luego de realizar una inspección, localizaron
ocultos entre las malezas varios hierros de diferentes medidas, entre ellos
hierros del 8 y del 10, procediéndose a su secuestro preventivo.
Posteriormente, los elementos
secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se
continúan con las diligencias de rigor.