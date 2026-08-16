domingo, 16 de agosto de 2026

La policía recuperó hierros recientemente sustraídos

Efectivos policiales de la Comisaría Décimo Quinta Urbana, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos por distintos sectores de su jurisdicción, lograron recuperar varios elementos que habrían sido aparentemente sustraídos.

El procedimiento se concretó ayer 15-08-26, alrededor de las 03:30 horas, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención en inmediaciones del Barrio 3 de Abril, observaron distintos rastros sobre la calle que indicaban que elementos de hierro estaban siendo trasladados hacia un descampado, por ello ante esta situación, los efectivos ingresaron al lugar y, luego de realizar una inspección, localizaron ocultos entre las malezas varios hierros de diferentes medidas, entre ellos hierros del 8 y del 10, procediéndose a su secuestro preventivo.

Posteriormente, los elementos secuestrados fueron trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con las diligencias de rigor.