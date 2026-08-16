domingo, 16 de agosto de 2026

La Policía recuperó un atornillador recientemente sustraído, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Quinta Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar un atornillador inalámbrico recientemente sustraído y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de un atornillador inalámbrico de un local comercial, ubicado en Avenida Independencia al 3800 de esta ciudad, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación, logrando hallar y recuperar el elemento sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad, quien, conforme a las primeras averiguaciones, contraria con antecedentes policiales.

El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.