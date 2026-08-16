La Policía recuperó un atornillador recientemente sustraído, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de un atornillador inalámbrico de
un local comercial, ubicado en Avenida Independencia al 3800 de esta ciudad,
por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un
intenso trabajo de investigación, logrando hallar y recuperar el elemento
sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho,
un hombre mayor de edad, quien, conforme a las primeras averiguaciones,
contraria con antecedentes policiales.
El joven y lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.