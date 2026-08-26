miércoles, 26 de agosto de 2026

La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída, hay un demorado

En la jornada del domingo 23-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Décimo Séptima Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraía y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Appia modelo Cliptus 110c.c- que se encontraba en el patio de un domicilio, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando de esta manera hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre mayor de edad, quien, conforme a las primeras averiguaciones, contraria con antecedentes policiales.

El hombre y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.