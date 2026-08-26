La Policía recuperó una motocicleta recientemente sustraída, hay un demorado

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Appia
modelo Cliptus 110c.c- que se encontraba en el patio de un domicilio, por ello
ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso
trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando
de esta manera hallar y recuperar el rodado recientemente sustraído, así mismo
procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un hombre mayor de
edad, quien, conforme a las primeras averiguaciones, contraria con antecedentes
policiales.
El hombre y lo recuperado fueron
puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la
citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que
corresponden.