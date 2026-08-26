La Policía demoró a un joven y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

El procedimiento se concretó
alrededor de las 06:30 horas, cuando el personal policial se encontraba
realizando recorridas de prevención en inmediaciones de las calles Cerdeña y
Sánchez de Bustamante, donde observaron a un sujeto que se encontraba mirando
los vehículos y domicilios de la zona, por lo que se procedió a su
identificación, tratándose de un joven de 21 años, quien además tenía en su
poder una bicicleta -marca Gravity Factor, rodado 29-, de la cual no se pudo
establecer su procedencia por lo que fue secuestrada bajo las formalidades
legales correspondientes.
Al respecto, el demorado y el rodado fueron trasladados hasta la Comisaría Décimo Octava Urbana, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, continuándose con los trámites de rigor.