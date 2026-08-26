miércoles, 26 de agosto de 2026

La Policía demoró a un joven y secuestró una bicicleta de dudosa procedencia

En la mañana del lunes 24-08-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M. II-, en momentos que realizaban tareas de prevención de ilícitos, demoraron a un joven y secuestraron una bicicleta de dudosa procedencia.

El procedimiento se concretó alrededor de las 06:30 horas, cuando el personal policial se encontraba realizando recorridas de prevención en inmediaciones de las calles Cerdeña y Sánchez de Bustamante, donde observaron a un sujeto que se encontraba mirando los vehículos y domicilios de la zona, por lo que se procedió a su identificación, tratándose de un joven de 21 años, quien además tenía en su poder una bicicleta -marca Gravity Factor, rodado 29-, de la cual no se pudo establecer su procedencia por lo que fue secuestrada bajo las formalidades legales correspondientes.

Al respecto, el demorado y el rodado fueron trasladados hasta la Comisaría Décimo Octava Urbana, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, continuándose con los trámites de rigor.