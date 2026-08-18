Tras persecución la Policía secuestró un portón y un carro abandonado en la vía pública

En horas del mediodía de hoy 18-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Segunda urbana, mientras realizaban recorridas preventivas por avenida Alberdi al 2600, observaron a dos sujetos que trasladaban un portón en un carro. Al intentar identificarlos, ambos hicieron caso omiso a la voz de alto y emprendieron la fuga a pie, ingresando por los pasillos de un asentamiento de la zona.
Durante la huida, los sujetos
abandonaron el carro y el portón, por lo que los efectivos procedieron a su
secuestro preventivo, a fin de establecer su procedencia y determinar si
guardan relación con algún hecho delictivo.
Lo secuestrado preventivamente
fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las
diligencias correspondientes, con conocimiento de la autoridad judicial
competente.