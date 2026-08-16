domingo, 16 de agosto de 2026

La Policía recuperó elementos recientemente sustraídos, hay dos detenidos

En horas de la tarde de ayer 15-08-26, efectivos policiales de la Comisaría Vigésimo Tercera Urbana, tras tomar conocimiento de un ilícito, en un rápido y eficaz accionar, lograron hallar y recuperar elementos recientemente sustraído y aprehendieron a los presuntos autores del hecho.

El procedimiento lo realizaron pasadas las 15:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de dos puertas y ventanas de un domicilio ubicado en Pasaje 517 y calle Mocoretá de esta ciudad, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar los elementos recientemente sustraídos, así mismo procedieron a la aprehensión de los presuntos autores del hecho, tratándose de dos jóvenes de 23 y 24 años de edad.

Los jóvenes y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.