La Policía recuperó elementos recientemente sustraídos, hay dos detenidos

El procedimiento lo realizaron
pasadas las 15:30horas, luego de tomar conocimiento de la sustracción de dos
puertas y ventanas de un domicilio ubicado en Pasaje 517 y calle Mocoretá de
esta ciudad, por ello ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías
iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes
por la zona, logrando hallar y recuperar los elementos recientemente
sustraídos, así mismo procedieron a la aprehensión de los presuntos autores del
hecho, tratándose de dos jóvenes de 23 y 24 años de edad.
Los jóvenes y lo recuperado
fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo
trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los
trámites que corresponden.