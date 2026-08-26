Se viene la XXXVIII° Peregrinación Policial a Itatí

La familia policial ya palpita lo que será la "XXXVIII° Peregrinación a pie a la Basílica de Nuestra Señora de Itatí" a realizarse el viernes 28 de agosto próximo, bajo el lema "COMO POLICÍAS CAMINAMOS CON MARÍA PARA SANAR Y SERVIR".
De acuerdo con lo programado, a las 8 de esa jornada, será la congregación de fieles en la intersección de la Ruta Nacional 12 con la Provincial 43 (acceso a la localidad de Santa Ana).
Por ello invitan a participar tanto al personal activo, como a quienes están en situación de retiro, a la familia policial y a quienes deseen participar de esta gran manifestación de fe y caminar junto a la imagen de la Virgen de Itatí "Comisario General de la Policía de Corrientes".
Los interesados deberán inscribirse en la División Capellanía Policial hasta el miércoles 26/08/26. Para mayor información contactarse con 3794 4423427.