Itatí: La Policía recuperó un tubo de gas denunciado como sustraído

En la mañana del lunes 24-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, hallaron y secuestraron un tubo de gas, el cual, tras las averiguaciones correspondientes, resulto haber sido denunciado como sustraído.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 11:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles 12
de febrero y los Benedictinos de esa localidad, donde visualizaron oculta entre
las malezas del lugar, una garrafa -de 10 kilogramos-, procediendo a su
secuestro preventivo.
Posteriormente, tras las
averiguaciones al respecto, la misma resulto hallarse presuntamente vinculada a
un hecho delictivo que se investiga por supuesto robo, siendo puesta a
disposición de la unidad fiscal interviniente, continuándose con los tramites de
rigor en la citada dependencia.