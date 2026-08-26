miércoles, 26 de agosto de 2026

Itatí: La Policía recuperó un tubo de gas denunciado como sustraído

En la mañana del lunes 24-08-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itati realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, hallaron y secuestraron un tubo de gas, el cual, tras las averiguaciones correspondientes, resulto haber sido denunciado como sustraído.

El procedimiento se concretó alrededor de las 11:30 horas, cuando los efectivos se encontraban por calles 12 de febrero y los Benedictinos de esa localidad, donde visualizaron oculta entre las malezas del lugar, una garrafa -de 10 kilogramos-, procediendo a su secuestro preventivo.

Posteriormente, tras las averiguaciones al respecto, la misma resulto hallarse presuntamente vinculada a un hecho delictivo que se investiga por supuesto robo, siendo puesta a disposición de la unidad fiscal interviniente, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.