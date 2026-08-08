Tras varios allanamientos y secuestros, detienen a un hombre buscado por la justicia

Los mandatos judiciales fueron diligenciados en distintas
viviendas y como resultado se procedió al secuestro de diversas prendas de
vestir junto a otros elementos de interés presuntamente vinculados a la causa,
además, al momento de realizar uno de los procedimientos un hombre mayor de
edad, al notar la presencia de los efectivos, intentó darse a la fuga a bordo
de un automóvil – marca Volkswagen Up-, por lo que, luego de un seguimiento
controlado, el vehículo fue interceptado y el causante fue demorado.
Posteriormente, tras las correspondientes averiguaciones, se
constató que la persona registraba un pedido de detención vigente ordenado por
la Justicia, por lo que se hizo efectiva la misma, también, en cumplimiento de
una orden de registro vehicular, se procedió al secuestro de teléfonos
celulares, un equipo de comunicación portátil, herramientas y otros elementos
de interés para la investigación.
El detenido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.