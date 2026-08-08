sábado, 8 de agosto de 2026

Tras varios allanamientos y secuestros, detienen a un hombre buscado por la justicia

Efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal, en el marco de una causa que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, tras amplias labores de investigación, llevaron adelante un importante operativo en distintos sectores de la Ciudad de Corrientes, dando cumplimiento a cinco órdenes de allanamiento que derivaron en el secuestro de varias cosas y la detención de una persona.

Los mandatos judiciales fueron diligenciados en distintas viviendas y como resultado se procedió al secuestro de diversas prendas de vestir junto a otros elementos de interés presuntamente vinculados a la causa, además, al momento de realizar uno de los procedimientos un hombre mayor de edad, al notar la presencia de los efectivos, intentó darse a la fuga a bordo de un automóvil – marca Volkswagen Up-, por lo que, luego de un seguimiento controlado, el vehículo fue interceptado y el causante fue demorado.

Posteriormente, tras las correspondientes averiguaciones, se constató que la persona registraba un pedido de detención vigente ordenado por la Justicia, por lo que se hizo efectiva la misma, también, en cumplimiento de una orden de registro vehicular, se procedió al secuestro de teléfonos celulares, un equipo de comunicación portátil, herramientas y otros elementos de interés para la investigación.

El detenido junto a lo secuestrado fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.