Abandonaron una moto con dos paquetes de marihuana

El procedimiento se concreto
alrededor de las 23:30 horas, cuando los efectivos se hallaban realizando sus
labores específicas y en cercanías a los mismos observaron a una persona a
bordo de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.-, quien al notar la presencia
policial abandono el rodado y huyo por la zona de espesa vegetación, ante lo
cual, los efectivos se dirigieron al lugar y al observar el rodado hallaron dos
paquetes que contenían en su interior sustancia de origen vegetal, con un peso
mayor a 1 kilogramo, los cuales, tras el narco test realizado, arrojaron
resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, además, luego de las
averiguaciones correspondientes, el rodado resulto encontrarse con pedido de
secuestro activo, presuntamente vinculado a un hecho que se investiga.
Al respecto, la motocicleta junto a las sustancias, fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.