domingo, 13 de septiembre de 2026

Abandonaron una moto con dos paquetes de marihuana

ENSENADA GRANDE 
En la noche del viernes 11-09-26, efectivos policiales de la División Drogas Peligrosas y Crimen Organizado Ensenada Grande, circunstancias en que se encontraban realizando tareas de contralor por Ruta Provincial Nº 89 en cercanías al atajo de la localidad de Itatí, secuestraron una motocicleta que habría sido abandonada, hallando en la misma paquetes de marihuana.

El procedimiento se concreto alrededor de las 23:30 horas, cuando los efectivos se hallaban realizando sus labores específicas y en cercanías a los mismos observaron a una persona a bordo de una motocicleta -marca Honda Wave 110cc.-, quien al notar la presencia policial abandono el rodado y huyo por la zona de espesa vegetación, ante lo cual, los efectivos se dirigieron al lugar y al observar el rodado hallaron dos paquetes que contenían en su interior sustancia de origen vegetal, con un peso mayor a 1 kilogramo, los cuales, tras el narco test realizado, arrojaron resultado positivo para cannabis sativa – marihuana, además, luego de las averiguaciones correspondientes, el rodado resulto encontrarse con pedido de secuestro activo, presuntamente vinculado a un hecho que se investiga.

Al respecto, la motocicleta junto a las sustancias, fueron puestas a disposición de la justicia y trasladadas a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.