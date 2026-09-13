Tras allanamiento la Policía demoró a un hombre con antecedentes policiales

En la jornada de ayer 12-09-26, efectivos policiales de la Comisaria 3ra. Urbana, en relación a un legajo judicial que se investiga por -supuesto robo con arma de fuego-, junto a sus pares de la Dirección de Investigación Criminal y de la División P.A.R., diligenciaron una orden de allanamiento y demoraron a un hombre.
El procedimiento se concreto en
una vivienda ubicada en el asentamiento del Barrio Galván, donde si bien no se
hallaron elementos de interés a la presente orden, demoraron a un hombre mayor
de edad, quien, tras las primeras averiguaciones, poseía antecedentes
policiales por delitos contra la propiedad.
El demorado fue trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.