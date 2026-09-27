Allanamientos en Misiones: La Policía de Corrientes demoró a un hombre y secuestró un automóvil buscado por una causa que investigan

En la jornada del viernes 25-09-26, efectivos policiales de la Unidad Regional Vº Santo Tome de forma conjunta con el personal de la Comisaria San Ignacio de la Provincia de Misiones, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo ocurrido en la Ciudad de Santo Tome, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, secuestraron un automóvil y documentaciones de interesa, además aprehendieron al presunto autor del hecho que se investiga.
Los distintos trabajos
investigativos desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevó a los
policías a diligenciar dos órdenes de allanamientos en domicilios del Barrio
Progreso 1 de la Provincia de Misiones, donde procedieron al secuestro de un
automóvil -marca Peugeot modelo 408- y documentaciones de interés en la causa
que se investiga, asimismo aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien
estaría vinculado con el hecho.
Al respecto, el hombre y las
cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal
interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se
prosigue con los tramites del caso.