domingo, 27 de septiembre de 2026

Allanamientos en Misiones: La Policía de Corrientes demoró a un hombre y secuestró un automóvil buscado por una causa que investigan

En la jornada del viernes 25-09-26, efectivos policiales de la Unidad Regional Vº Santo Tome de forma conjunta con el personal de la Comisaria San Ignacio de la Provincia de Misiones, en el marco de labores de investigación desplegadas en colaboración con la unidad fiscal interviniente en relación a un hecho delictivo ocurrido en la Ciudad de Santo Tome, tras diligenciar dos órdenes de allanamientos, secuestraron un automóvil y documentaciones de interesa, además aprehendieron al presunto autor del hecho que se investiga.

Los distintos trabajos investigativos desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevó a los policías a diligenciar dos órdenes de allanamientos en domicilios del Barrio Progreso 1 de la Provincia de Misiones, donde procedieron al secuestro de un automóvil -marca Peugeot modelo 408- y documentaciones de interés en la causa que se investiga, asimismo aprehendieron a un hombre mayor de edad, quien estaría vinculado con el hecho.

Al respecto, el hombre y las cosas secuestradas fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal interviniente, siendo trasladado a la citada dependencia policial donde se prosigue con los tramites del caso.