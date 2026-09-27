Goya: Demoran a joven motociclista que intentó evadir un control

En la noche del viernes 25-09-26, personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, mientras realizaban operativos de control vehicular e identificación de personas en el Paraje Rincón de Gómez, lograron a la aprehensión de un joven que habría intentado evadir el dispositivo a bordo de una motocicleta.
El procedimiento se realizó
cuando los mencionados efectivos observaron a un sujeto a bordo de una
motocicleta, quien, al advertir la presencia policial, habría emprendido su
huida por lo que se dio inicio a una pequeña persecución, logrando a pocos metros
del lugar, su aprehensión e identificación, tratándose de un joven mayor de
edad, quien no supo justificar su accionar y además no contaba con las
documentaciones correspondiente del rodado.
Ante esta situación, se procedió
al secuestro preventivo de la motocicleta y junto al aprehendido fueron
trasladados a la citada dependencia policial a fin de continuar con las
actuaciones correspondientes.