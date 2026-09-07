Bomberos apagaron un principio de incendio en la Facultad de Odontología

Este lunes, alrededor de las 15:00 horas, el personal de bomberos logró apagar un principio de incendio en el sector de la cocina de la Facultad de Odontología de la UNNE, ubicada en la intersección de la avenida Libertad y calle UNNE. El fuego se originó de manera accidental en una freidora industrial mientras los trabajadores del lugar se encontraban cocinando, por lo que los equipos de emergencia debieron intervenir de urgencia utilizando mangueras de agua para evitar que las llamas se propagaran por el edificio.
Al llegar al predio universitario, los efectivos constataron que el fuego se concentraba específicamente en el área del comedor. Según relataron los tres cocineros que estaban trabajando en ese momento, el incidente comenzó de manera repentina en la freidora mientras preparaban los alimentos de la jornada.
Los bomberos lograron controlar la situación de forma rápida y efectiva utilizando una manguera de agua, logrando apagar las llamas sin que se registraran personas heridas ni daños materiales de mayor gravedad.
Además del equipo de bomberos, el operativo de prevención contó con el apoyo de un móvil policial local, a cargo del sargento ayudante Casafuz, quienes se encargaron de asegurar la zona y asistir en el lugar hasta que el peligro fue totalmente superado y los efectivos pudieron regresar a su base.
Fuente: www.diarioepoca.com