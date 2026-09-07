Mercedes: Investigan la muerte de un hombre que realizaba deportes acuáticos en una represa

El hombre, de aproximadamente 65 años, perdió la vida ayer domingo por la tarde en una represa de la estancia Itá Caabó, en la localidad correntina de Mercedes. Investigan si sufrió un ahogamiento o una descompensación cardíaca.
Según informó el comisario Grosso, de la Comisaría Primera de Mercedes, durante esta tarde la dependencia recibió un llamado telefónico que alertaba sobre un hombre que aparentemente se habría ahogado en una represa del establecimiento.
De inmediato, personal policial se dirigió hasta el lugar y constató el fallecimiento del correntino Marcelo Smith.
De acuerdo con las primeras informaciones, Smith se encontraba practicando un deporte acuático denominado "Kaiser" cuando ocurrió el trágico episodio.
Las causas de la muerte todavía no fueron informadas oficialmente y estarían en proceso de investigación.
"Estamos esperando el informe del médico forense para determinar si se ahogó o si le dio un infarto", manifestó el comisario Grosso en declaraciones a la prensa.
Ahora serán las pericias y el informe forense los que permitirán establecer con precisión qué ocurrió y cuál fue la causa del fallecimiento.
El trágico hecho generó conmoción entre quienes se encontraban en el establecimiento y en la comunidad mercedeña.
La investigación continúa y se aguarda el resultado de las actuaciones oficiales para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de Marcelo Smith.
Fuente: www.radiodos.com.ar