martes, 15 de septiembre de 2026

Conoció amigos de manera virtual, fue a conocerlos a Posadas y está desaparecida desde el viernes pasado

MUY RARO
La Policía de Corrientes difundió un pedido de localización para dar con el paradero de Adriana Anabel Monzón, de 26 años, quien se ausenta de su hogar desde el pasado viernes 11 de septiembre. La joven se había contactado con dos sujetos de Posadas de manera virtual, viajó a conocerlos y desapareció.

Adriana Anabel Monzón tiene 26 años y fue vista por última vez el viernes 11 de septiembre. Su familia radicó la denuncia en Gobernador Virasoro.

Su familia está preocupada porque perdieron contacto desde el último viernes. Los hombres con los que mantendria comunicación serían oriundos de la provincia de Misiones.

Trascendió que uno de los contactos solo se presentaba con imágenes creadas con I.A. En ninguna de ellas, se podía ver su rostro.

Según la denuncia radicada en la Comisaría Tercera de Gobernador Virasoro, la joven mantuvo una última comunicación telefónica con su familia ese mismo día desde la ciudad de Posadas. Desde entonces se desconoce su paradero.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Investigación en turno, que interviene junto a las fuerzas de seguridad en las tareas de búsqueda.

Características aportadas por la Policía: Monzón es de baja estatura -1,45 metros aproximadamente-, de contextura delgada, tez morocha clara, ojos negros y cabello lacio negro. Al momento de ausentarse vestía pantalón de jean negro y buzo de color claro.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier información que pueda ayudar a encontrarla puede ser aportada en la Comisaría Tercera de Virasoro, al teléfono 3794-503727, en la dependencia policial más cercana, o a través de las líneas gratuitas del Sistema Integral de Seguridad: 911 en Capital y 101 en el Interior.
Fuente: www.radiodos.com.ar