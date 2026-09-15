Conoció amigos de manera virtual, fue a conocerlos a Posadas y está desaparecida desde el viernes pasado

Adriana Anabel Monzón tiene 26
años y fue vista por última vez el viernes 11 de septiembre. Su familia radicó
la denuncia en Gobernador Virasoro.
Su familia está preocupada porque
perdieron contacto desde el último viernes. Los hombres con los que mantendria
comunicación serían oriundos de la provincia de Misiones.
Trascendió que uno de los
contactos solo se presentaba con imágenes creadas con I.A. En ninguna de ellas,
se podía ver su rostro.
Según la denuncia radicada en la
Comisaría Tercera de Gobernador Virasoro, la joven mantuvo una última
comunicación telefónica con su familia ese mismo día desde la ciudad de
Posadas. Desde entonces se desconoce su paradero.
La situación fue puesta en
conocimiento de la Fiscalía de Investigación en turno, que interviene junto a
las fuerzas de seguridad en las tareas de búsqueda.
Características aportadas por la
Policía: Monzón es de baja estatura -1,45 metros aproximadamente-, de
contextura delgada, tez morocha clara, ojos negros y cabello lacio negro. Al
momento de ausentarse vestía pantalón de jean negro y buzo de color claro.