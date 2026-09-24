Curuzú Cuatiá: La Policía secuestró 22 terneros que eran transportados sin la guía correspondiente

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Curuzú Cuatiá realizando control vehicular y de transporte de ganado, iniciaron actuaciones administrativas, tras secuestrar veintidós animales vacunos que eran transportados sin la guía correspondiente.
El procedimiento se concretó
luego de que los citados efectivos inspeccionaron el transporte de veintidós
terneros y al notar la faltante de la documentación, procedieron al secuestro
de los mismos y al inicio de las correspondientes actuaciones contravencionales.
Posteriormente, con la
intervención de las autoridades judiciales en turno, los animales fueron
entregados luego de acreditar su propiedad, en tanto, en la citada dependencia
se prosiguieron con las diligencias correspondientes.