Goya: La Policía decomisó más de 120 kg. de productos cárnicos no aptos para el consumo

Efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica junto al personal de Bromatología de la ciudad de Goya, realizando controles preventivos e inspección de carnicerías, decomisaron una importante cantidad de productos cárnicos y clausuraron un local comercial que se encontraba sin la habilitación correspondiente.
El procedimiento se concretó en
una carnicería de la citada localidad, donde el personal interviniente durante
la inspección constato que el local no contaba con la habilitación obligatoria,
por lo que procedieron al secuestro de distintos cortes cárnicos vacunos y de
pollo que superaron los 120 kilogramos, además, se iniciaron las actuaciones
administrativas correspondientes y a la clausura del lugar.
Posteriormente lo secuestrado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales intervinientes, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.