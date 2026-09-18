Demoran a un sujeto armado con un cuchillo

En la mañana de ayer 17-09-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº3 -G.R.I.M. III-, en momentos que realizaban tareas de prevención, lograron a la demora de un hombre que se encontraba aparentemente merodeando con un arma blanca en su poder.
El procedimiento se concretó alrededor de las
10:30 horas, cuando el personal policial, mientras realizaba recorridas
preventivas observó a un sujeto en inmediaciones de las calles Carlos
Pellegrini y San Lorenzo, mirando detenidamente las motocicletas estacionadas
en el lugar y al notar la presencia policial, el mismo habría intentado darse a
la fuga por lo que procedieron a su demora e identificación, tratándose de
hombre mayor de edad, quien además tenía en su poder un elemento punzocortante
-cuchillo-.
Por tal motivo, el hombre fue trasladado a la
Comisaría Cuarta Urbana, donde se continúan con los trámites correspondientes.