Detienen a un hombre tras violentar un vehículo estacionado

El episodio ocurrió alrededor de las 04:30 horas de este 28 de septiembre de 2026. Un llamado de alerta del Sistema 911 movilizó con premura al Móvil Policial C-824 —hacia la zona de calle El Dorado, entre Río Limay y Tres Sargentos.
En el lugar, la patrulla halló a un ciudadano identificado como Francisco (31 años) manteniendo reducido en el suelo a un sujeto. El damnificado relató que minutos antes escuchó ruidos extraños provenientes de la calle y, al asomarse, observó a un desconocido dentro de su vehículo de trabajo (una camioneta tipo utilitario marca Peugeot Partner/Renault gris) tras haberle violentado el ventanilla izquierdo.
Sin dudarlo, el propietario saltó desde el balcón de su domicilio para perseguir al delincuente, alcanzándolo y reduciéndolo a los pocos metros mientras daba aviso inmediato a las fuerzas de seguridad.
Los uniformados procedieron a la formal aprehensión del sospechoso, identificado como Raúl Alejandro L. (29 años). Al verificar sus datos personales en la base de antecedentes policiales, se constató que el aprehendido registra prontuario activo por Robo y Hurto (R.H.).
El detenido fue trasladado a la sede de la Comisaría Seccional Séptima (7ª), donde quedó alojado a disposición de la Unidad Fiscal en turno. En tanto, el propietario acudió a la dependencia a radicar la denuncia penal correspondiente.