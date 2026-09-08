Empedrado: Encontraron un bolso con dinero y herramientas y recorrieron 200 kilómetros para devolverlo

El hallazgo se produjo sobre la Ruta Nacional 12, a la altura de Empedrado. Los efectivos lograron identificar al propietario y viajaron hasta Mercedes para entregarle sus pertenencias.
El hecho ocurrió este lunes, cuando personal policial se desplazaba hacia la localidad de Sauce y, a la altura de Empedrado, observó un bolso de grandes dimensiones, tipo militar, abandonado a la vera de la cinta asfáltica.
Los agentes revisaron el contenido y encontraron numerosas pertenencias, entre ellas dinero en efectivo, herramientas, prendas de vestir y documentación personal. Entre los papeles se encontraba el carné de conducir y documentación vinculada a distintos vehículos.
A partir de esos datos, los efectivos lograron establecer que el bolso pertenecía a Juan Miño, domiciliado en la ciudad de Mercedes.
En lugar de limitarse a resguardar los elementos encontrados, los policías iniciaron las averiguaciones para localizar al propietario. Una vez obtenido el domicilio, emprendieron viaje hasta Mercedes y recorrieron aproximadamente 200 kilómetros para concretar personalmente la devolución.
La entrega estuvo a cargo de los oficiales Romero y Cardozo, del PRIAR, junto al cabo Martínez, quien se desempeñaba como conductor. Según informó el periodista Juan Antonio Pared, los primeros dos efectivos son oriundos de Mburucuyá.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, se presume que el bolso habría caído accidentalmente de un camión o una camioneta que circulaba por la ruta, sin que su propietario advirtiera la pérdida.
El accionar de los efectivos permitió que el hombre recuperara sus pertenencias y el dinero que llevaba consigo.
Fuente: www.radiodos.com.ar