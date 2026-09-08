Paso de los Libres: Acusan a una docente de haber prendido fuego el auto de un trabajador judicial

Un hecho grave, pero con ribetes novelescos tuvo lugar en la madrugada del domingo en la ciudad de Paso de los Libres, donde una mujer presumiblemente despechada le prendió fuego el automóvil a un empleado judicial con quien al parecer "se conocían de forma privada". La agresora es una reconocida docente, que ahora está con custodia policial en su domicilio, confirmaron ayer fuentes locales.
El hecho sucedió alrededor de las 1:24 de la madrugada del domingo, por calle Brasil al 700, en pleno centro de la ciudad fronteriza de Paso de los Libres, donde la Policía debió acudir luego de ser alertada de que un auto estaba incendiándose sobre la vereda de entrada al garaje de la propiedad. Se trataba de un Fiat Cronos de color gris, propiedad de un hombre, quien sería trabajador judicial en el fuero local.
Bomberos Voluntarios de aquella ciudad acudieron al lugar y lograron extinguir las llamas que afectaron toda la parte frontal del vehículo, aunque el resto no sufrió mayores daños.
Lo sorprendente del caso es que en el lateral izquierdo del vehículo se lograba apreciar un grafiti, lo que daba a entender claramente de que se trató de un ataque planificado, perpetrado por una persona que quería dejarle un mensaje al dueño del vehículo. La Policía también descubrió otra pintada realizada en un portón lindero, que pertenecería a la propiedad del dueño del vehículo atacado.
Solo algunos minutos más tarde, la fuerza de seguridad logró hacerse de un video de vigilancia de la vivienda ubicada a unos 15 metros de donde estaba el automóvil y en el que se logra distinguir a una persona con la cabeza cubierta por una capucha, quien se aproxima hasta el auto y comienza a escribir sobre uno de sus laterales.
Por lo que se aprecia en el video, poco le importó que en ese momento pasaran personas caminando que lograron ver la situación, al igual que una motocicleta y dos automóviles que cruzaron justo en frente del atacante.
El video tiene una duración de poco más de cuatro minutos y finaliza, cuando la persona le prende fuego al auto y huye del lugar.
Gracias a ese video, la leyenda dejada pintada sobre el auto y dos testimonios claves, la Policía logró determinar que la atacante sería una mujer, quien al parecer tendría algún tipo de relación con el dueño del vehículo y que por alguna razón, decidió atentar contra el coche y dejarle un mensaje a su dueño.
Inmediatamente, los efectivos llegaron hasta el domicilio de la mujer que por estas horas está bajo sospecha. Ya se habrían identificado las prendas de vestir que usó esa noche y el combustible usado.
La pirómana estaría en calidad de demorada en su casa, ya que sería una vecina que vive cerca del dueño del auto y con custodia policial, indicaron ayer fuentes locales.
Fuente: diario Época