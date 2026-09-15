martes, 15 de septiembre de 2026

Esquina: Un joven fue a encontrarse con su amante, terminó baleado y apuñalado por la pareja de ella

El pasado 10-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Esquina, en horas del mediodía iniciaron actuaciones judiciales de oficio por -supuesta tentativa de homicidio- con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, tras tomar conocimiento de un presunto altercado entre dos hombres, en el cual, uno de ellos resulto con lesiones producidas aparentemente por arma blanca y arma de fuego.

Según la información inicial obtenida, el hecho se registró alrededor de las 13:00 horas en un forestal ubicado al cardinal Suroeste del Barrio Los Chatos de la 2da. Sección Guayquiraro de la localidad de Esquina, donde aparentemente dos hombres de 24 y 25 años de edad, por causas y circunstancias que se investigan habrían protagonizado algún tipo de altercado, resultando el mayor con lesiones en la zona del abdomen compatibles a las producidas por un  arma blanca y con un disparo de arma de fuego en su humanidad.

En este contexto, luego de tomar conocimiento del hecho, los citados efectivos realizaron las tareas investigativas al respecto y al dirigirse al lugar del hecho, procedieron al secuestro de un par de alpargatas, una gorra y una copa concentradora de cartucho, en tanto, el joven lesionado recibió atención medica quienes determinaron que presentaría lesiones de diversa consideración y el supuesto autor del hecho fue demorado en un control policial de Guayquiraro, donde además secuestraron un machete presuntamente vinculado al hecho. 

Además, continuando con las distintas líneas de investigación, también secuestraron prendas de vestir, armas blancas -cuchillos-, entre otras cosas que presuntamente guardarían relación al hecho.

Finalmente, el demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.