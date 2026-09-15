Esquina: Un joven fue a encontrarse con su amante, terminó baleado y apuñalado por la pareja de ella

Según la información inicial
obtenida, el hecho se registró alrededor de las 13:00 horas en un forestal
ubicado al cardinal Suroeste del Barrio Los Chatos de la 2da. Sección
Guayquiraro de la localidad de Esquina, donde aparentemente dos hombres de 24 y
25 años de edad, por causas y circunstancias que se investigan habrían
protagonizado algún tipo de altercado, resultando el mayor con lesiones en la
zona del abdomen compatibles a las producidas por un arma blanca y con un disparo de arma de fuego
en su humanidad.
En este contexto, luego de tomar
conocimiento del hecho, los citados efectivos realizaron las tareas
investigativas al respecto y al dirigirse al lugar del hecho, procedieron al
secuestro de un par de alpargatas, una gorra y una copa concentradora de cartucho,
en tanto, el joven lesionado recibió atención medica quienes determinaron que
presentaría lesiones de diversa consideración y el supuesto autor del hecho fue
demorado en un control policial de Guayquiraro, donde además secuestraron un
machete presuntamente vinculado al hecho.
Además, continuando con las
distintas líneas de investigación, también secuestraron prendas de vestir,
armas blancas -cuchillos-, entre otras cosas que presuntamente guardarían
relación al hecho.
Finalmente, el demorado junto a
lo secuestrado fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
interviniente y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con
los tramites de rigor.