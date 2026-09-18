viernes, 18 de septiembre de 2026

Goya: Aprehendieron a dos hombres y secuestraron elementos de pesca ilegal

OPERATIVO CONJUNTO
En horas de la madrugada de hoy 18-09-26, efectivos policiales de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, en conjunto con personal de Prefectura Naval Argentina, Parques y Reservas y Recursos Naturales, realizaron un procedimiento preventivo en aguas del río Paraná, donde detectaron una embarcación con dos ocupantes.

Durante la inspección, los uniformados constataron que los hombres se encontraban utilizando mallas de aproximadamente 120 metros de extensión y transportaban ejemplares de distintas especies de peces, además de un cuchillo, elementos que serían de interés para la investigación por un supuesto hecho de depredación de la fauna.

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro preventivo de la embarcación, un motor de 18 HP, las mallas, los pescados y el cuchillo, además de la aprehensión de los dos ocupantes, ambos oriundos de la provincia de Santa Fe.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del Fiscal Rural y Ambiental, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.