Goya: Aprehendieron a dos hombres y secuestraron elementos de pesca ilegal

Durante la inspección, los uniformados
constataron que los hombres se encontraban utilizando mallas de aproximadamente
120 metros de extensión y transportaban ejemplares de distintas especies de
peces, además de un cuchillo, elementos que serían de interés para la
investigación por un supuesto hecho de depredación de la fauna.
Como resultado del procedimiento, se procedió
al secuestro preventivo de la embarcación, un motor de 18 HP, las mallas, los
pescados y el cuchillo, además de la aprehensión de los dos ocupantes, ambos
oriundos de la provincia de Santa Fe.
El procedimiento fue puesto en conocimiento del Fiscal Rural y Ambiental, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites que corresponde.