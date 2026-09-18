Paso de los Libres: Recuperan elementos robados de un local, hay un demorado

El procedimiento lo concretaron luego de tomar
conocimiento de la sustracción de varios elementos de un local ubicado por
avenida San Martín al 1.300 aproximadamente, por lo que de manera inmediata los
policías iniciaron tareas investigativas y rastrillajes por diferentes zonas,
lo que les permitió localizar en una zona de malezas varios pares de botines de
fútbol y ojotas de diferentes talles y colores, los cuales habrían sido
recientemente sustraídos, asimismo procedieron a la aprehensión del presunto
autor del hecho, tratándose de un hombre mayor de edad.
Al respecto, el hombre y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justica, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites correspondientes.