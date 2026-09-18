viernes, 18 de septiembre de 2026

Paso de los Libres: Recuperan elementos robados de un local, hay un demorado

Efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un local comercial, en un eficaz accionar, lograron recuperar los elementos que fueran sustraído y aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo concretaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de varios elementos de un local ubicado por avenida San Martín al 1.300 aproximadamente, por lo que de manera inmediata los policías iniciaron tareas investigativas y rastrillajes por diferentes zonas, lo que les permitió localizar en una zona de malezas varios pares de botines de fútbol y ojotas de diferentes talles y colores, los cuales habrían sido recientemente sustraídos, asimismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, tratándose de un hombre mayor de edad.

Al respecto, el hombre y lo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justica, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se continúan con los tramites correspondientes.