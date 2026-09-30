Goya: Demoran a un hombre y secuestran un ternero de dudosa procedencia

El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando al solicitar al conductor que acreditara la
procedencia y propiedad del animal -ternero-, este no pudo aportar
documentación ni elementos suficientes que permitieran establecer su origen. Ante
esta situación, los efectivos procedieron al secuestro preventivo del bovino y
del vehículo.
De todo ello se puso en conocimiento de la autoridad fiscal rural en turno, quien dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes a fin de determinar la procedencia del animal y las circunstancias de su traslado. Asimismo, el conductor fue aprehendido y trasladado a la citada unidad especial donde se prosigue con los tramites que corresponde.