Los gendarmes percibieron un fuerte olor a café y descubrieron el traslado de 2 kilos de cogollos de marihuana en el interior de un auto

El control del vehículo fue llevado a cabo sobre la Ruta Nacional N°12, altura Paraje Filadelfia.
Al momento que el conductor bajó la ventanilla del rodado, los funcionarios advirtieron un fuerte olor a cannabis sativa y a café.
Tras ese indicio, los uniformados realizaron el pasaje con el can “Roque”, el cual confirmó la existencia de la droga debajo del asiento del acompañante.
Dos hombres quedaron supeditados a la causa y cuatro paquetes amorfos con el estupefaciente fueron decomisados.
En un control vial, emplazados sobre el kilómetro 1.274 de la Ruta Nacional N°12, los efectivos del Escuadrón 47 “Ituzaingó” registraron un vehículo Renault Kwid ocupado por dos ciudadanos mayores de edad, quienes viajaban con itinerario la ciudad de Posadas (Misiones) – ciudad de Ituzaingó (Corrientes).
Los uniformados continuaron con el registro de la documentación de los ocupantes y al momento que el conductor bajó la ventanilla, el personal de la Fuerza percibió un fuerte olor a marihuana mezclado con un aroma de café (utilizado para distraer el transporte de este tipo de sustancia).
Ante la presunción de estar frente a un hecho ilícito, con conocimiento de la Fiscalía Federal de Corrientes, los funcionarios contaron con la asistencia del can antinarcóticos “Roque” para una requisa más minuciosa, el cual olfateó el interior del rodado y marcó la existencia de estupefacientes debajo del asiento del acompañante.
Se procedió a extraer cuatro paquetes amorfos recubiertos con café, que contenían una sustancia vegetal. Tras efectuar las pruebas de campo Narcotest, se corroboró el traslado de 2 kilos 322 gramos de cogollos de marihuana.
Por disposición del Juzgado Federal de Garantías de Corrientes, los gendarmes incautaron la totalidad de la droga y los involucrados quedaron supeditados a la causa, en infracción a la Ley 23.737.