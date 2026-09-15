Itatí: En tareas de prevención la Policía recuperó varios elementos robados

El procedimiento se concretó
alrededor de las 01:30 horas, cuando los efectivos se hallaban en inmediaciones
de barrio Ibiray de esa localidad, donde al llegar a zonas de espesa vegetación
observaron a una persona que llevaba consigo varias cosas, quien al notar la
presencia policial abandono los elementos en el lugar, huyendo rápidamente,
ante lo cual, procedieron al secuestro preventivo de un televisor – marca Ken
Brown, de 32”-, un equipo de sonido y una olla eléctrica –marca Mox-.
Posteriormente y continuando con las tareas de investigación, se pudo determinar que las cosas secuestradas se encontraban denunciadas como sustraídas, por lo que fueron puestas a deposición de la justicia, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.