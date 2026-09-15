martes, 15 de septiembre de 2026

Itatí: En tareas de prevención la Policía recuperó varios elementos robados

En la madrugada de ayer 14-09-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Itatí, realizando recorridas en prevención de ilícitos, lograron el secuestro de varias cosas de dudosa procedencia, las cuales, tras las primeras averiguaciones resultaron encontrarse denunciadas como sustraídas.

El procedimiento se concretó alrededor de las 01:30 horas, cuando los efectivos se hallaban en inmediaciones de barrio Ibiray de esa localidad, donde al llegar a zonas de espesa vegetación observaron a una persona que llevaba consigo varias cosas, quien al notar la presencia policial abandono los elementos en el lugar, huyendo rápidamente, ante lo cual, procedieron al secuestro preventivo de un televisor – marca Ken Brown, de 32”-, un equipo de sonido y una olla eléctrica –marca Mox-.

Posteriormente y continuando con las tareas de investigación, se pudo determinar que las cosas secuestradas se encontraban denunciadas como sustraídas, por lo que fueron puestas a deposición de la justicia, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.