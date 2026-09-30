miércoles, 30 de septiembre de 2026

La Policía recupero dos teléfonos celulares sustraídos del interior de una camioneta

En horas de la tarde de ayer, efectivos policiales de la Comisaría segunda urbana, tomaron conocimiento de un supuesto hecho delictivo registrado en inmediaciones del complejo deportivo, ubicado sobre avenida Costanera Juan Pablo II y avenida Jorge Romero, donde se encontraba estacionada una camioneta.

Del hecho se percataron cuando el propietario constató que una de las ventanillas había sido violentada y que del interior le habían sustraído dos teléfonos celulares. A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad aportadas, se logró identificar al presunto autor del hecho, ya que en ellas quedo registrado el accionar delictivo.

En ese marco, los efectivos intensificaron los trabajos de patrullaje, observando a los pocos minutos un sujeto de similares características en inmediaciones de Suipacha y General Paz. Al notar la presencia policial, el mismo emprendió la huida, arrojando en el lugar dos teléfonos celulares, que posteriormente fueron reconocidos como los denunciados como sustraídos.

De todo ello, se puso en conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, continuándose con las diligencias correspondientes y los elementos fueron restituidos a su propietario.