La Policía recupero dos teléfonos celulares sustraídos del interior de una camioneta

Del hecho se percataron cuando el
propietario constató que una de las ventanillas había sido violentada y que del
interior le habían sustraído dos teléfonos celulares. A partir de las imágenes
de las cámaras de seguridad aportadas, se logró identificar al presunto autor
del hecho, ya que en ellas quedo registrado el accionar delictivo.
En ese marco, los efectivos
intensificaron los trabajos de patrullaje, observando a los pocos minutos un
sujeto de similares características en inmediaciones de Suipacha y General Paz.
Al notar la presencia policial, el mismo emprendió la huida, arrojando en el
lugar dos teléfonos celulares, que posteriormente fueron reconocidos como los
denunciados como sustraídos.
De todo ello, se puso en
conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, continuándose con las
diligencias correspondientes y los elementos fueron restituidos a su
propietario.