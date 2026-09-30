La Policía aprehendió a un sujeto y recuperó prendas de vestir recientemente sustraídas

En horas de la mañana de hoy 30-01-25, efectivos policiales de la Comisaría Vigésima Segunda, mientras realizaban recorridas preventivas por inmediaciones de Ruta Provincial N.º 5 y Rómulo Artieda, observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga.
Ante esta situación, los
efectivos lograron interceptarlo e identificarlo, tratándose de un joven de 22
años, constatando que transportaba una mochila que contenía numerosas prendas
de vestir nuevas, de distintos talles y colores, algunas de ellas con sus
respectivas etiquetas.
Posteriormente, las
averiguaciones realizadas permitieron establecer que las prendas serían
provenientes de un local comercial ubicado en inmediaciones del lugar, donde se
habría ingresado tras violentar una puerta de acceso posterior.
El sujeto fue aprehendido y
trasladado a la citada dependencia policial junto con lo recuperado, en tanto,
se prosiguen con las diligencias correspondientes.