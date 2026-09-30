miércoles, 30 de septiembre de 2026

La Policía aprehendió a un sujeto y recuperó prendas de vestir recientemente sustraídas

En horas de la mañana de hoy 30-01-25, efectivos policiales de la Comisaría Vigésima Segunda, mientras realizaban recorridas preventivas por inmediaciones de Ruta Provincial N.º 5 y Rómulo Artieda, observaron a un sujeto que, al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga.

Ante esta situación, los efectivos lograron interceptarlo e identificarlo, tratándose de un joven de 22 años, constatando que transportaba una mochila que contenía numerosas prendas de vestir nuevas, de distintos talles y colores, algunas de ellas con sus respectivas etiquetas.

Posteriormente, las averiguaciones realizadas permitieron establecer que las prendas serían provenientes de un local comercial ubicado en inmediaciones del lugar, donde se habría ingresado tras violentar una puerta de acceso posterior.

El sujeto fue aprehendido y trasladado a la citada dependencia policial junto con lo recuperado, en tanto, se prosiguen con las diligencias correspondientes.