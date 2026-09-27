Quedaron detenidos cuando cazaban y acampaban ilegalmente en la Reserva Biósfera Yabotí

SELVA MISIONERA
Los efectivos de Gendarmería
Nacional y personal de Guardaparques descubrieron los campamentos precarios y
detectaron que los cazadores furtivos estaban armados con cuatro escopetas
cargadas con cartuchos.
La tienda de campaña fue
destruida y los tres involucrados quedaron a disposición de la justicia.
El operativo se realizó en
infracción a las Leyes XVI - N°29 y N°20.429 “Armas y Explosivos”.
En la Reserva Biósfera Yabotí,
ubicada entre los municipios de San Pedro y Guaraní, los efectivos del
Escuadrón 49 “San Vicente” de Gendarmería Nacional y el personal de
Guardaparques detectaron un campamento de caza furtiva, cuando recorrían la
zona de tupida vegetación. Al aproximarse al lugar, los funcionarios fueron
alertados cuando tres hombres (mayores de edad) intentaron huir, pero fueron
aprehendidos.
Seguidamente, los uniformados
inspeccionaron la tienda de campaña y encontraron dentro de ella cuatro
escopetas (calibres 12 mm y 16 mm) y 20 cartuchos de los mismos calibres, como
así también cinco motocicletas.
Al tratarse de un área protegida,
lugar donde se conserva diversidades de faunas silvestres (yaguaretés, aves
autóctonas, entre otras especies), los gendarmes destruyeron el campamento y
secuestraron las armas largas.