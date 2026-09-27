domingo, 27 de septiembre de 2026

Quedaron detenidos cuando cazaban y acampaban ilegalmente en la Reserva Biósfera Yabotí

SELVA MISIONERA

Los efectivos de Gendarmería Nacional y personal de Guardaparques descubrieron los campamentos precarios y detectaron que los cazadores furtivos estaban armados con cuatro escopetas cargadas con cartuchos.

La tienda de campaña fue destruida y los tres involucrados quedaron a disposición de la justicia.

El operativo se realizó en infracción a las Leyes XVI - N°29 y N°20.429 “Armas y Explosivos”.

En la Reserva Biósfera Yabotí, ubicada entre los municipios de San Pedro y Guaraní, los efectivos del Escuadrón 49 “San Vicente” de Gendarmería Nacional y el personal de Guardaparques detectaron un campamento de caza furtiva, cuando recorrían la zona de tupida vegetación. Al aproximarse al lugar, los funcionarios fueron alertados cuando tres hombres (mayores de edad) intentaron huir, pero fueron aprehendidos.

Seguidamente, los uniformados inspeccionaron la tienda de campaña y encontraron dentro de ella cuatro escopetas (calibres 12 mm y 16 mm) y 20 cartuchos de los mismos calibres, como así también cinco motocicletas.

Al tratarse de un área protegida, lugar donde se conserva diversidades de faunas silvestres (yaguaretés, aves autóctonas, entre otras especies), los gendarmes destruyeron el campamento y secuestraron las armas largas.

Intervino el Juzgado de Instrucción N°3 de la ciudad de San Vicente, el cual ordenó la detención y traslado de los involucrados a la Comisaría Segunda de la localidad de El Soberbio. Además, con orientación del Ministerio de Ecología se labraron las actuaciones en infracción a las Leyes XVI-N°29 y N°20.429 “Armas y Explosivos”.