San Roque: La Policía Rural secuestró cuatro animales vacunos transportados sin la documentación correspondiente

En la mañana de ayer 26-09-26, efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de San Roque, en momentos que se encontraban realizando operativos de control vehicular e identificación de personas sobre la Ruta Provincial Nº152, procedieron al secuestro de animales vacunos que eran transportados sin la documentación correspondiente.
El procedimiento se concretó
cuando los efectivos detuvieron la marcha de una camioneta -marca Volkswagen
modelo Amarok- que trasladaba animales en un tráiler, por lo que se procedieron
a la identificación del conductor, tratándose de un hombre mayor de edad, quien
no contaba con la documentación correspondiente para el traslado de los mismos,
ante esta situación se secuestraron cuatro animales vacunos bajo las
formalidades legales correspondientes.
Posteriormente, los animales
fueron trasladados a la citada dependencia policial, conde se continúan con las
diligencias de rigor.